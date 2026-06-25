Ashok Gehlot : अशोक गहलोत का तीखा तंज, जनता के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो गए किरोड़ी लाल मीणा

Ashok Gehlot : कांग्रेस और किरोड़ी लाल मीणा के बीच राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बाद देर रात कांग्रेस वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने किरोड़ी लाल मीणा पर तीखा तंज कसते हुए कहाकि अब वे जनता के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि किरोड़ी लाल मीणा सरकार बनने से पूर्व एवं अब मंत्री रहते हुए भी हम सब पर लगातार आरोप लगाते घूम रहे हैं। पर इनका एक भी आरोप किसी पर सिद्ध नहीं हुआ है। भाजपा सरकार आने के ढाई साल में इनके सब आरोप हवा में उड़ चुके हैं।