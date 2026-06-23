Bikaner : ‘मेरी पत्नी को इनके चंगुल से निकालो’, पति को धर्म परिवर्तन की आशंका, शक के घेरे में ‘गुलबहार’ की भूमिका

विवाहिता और पांच वर्ष की बच्ची को भगाकर ले जाने के मामले में गाजियाबाद की युवती गुलबहार की भूमिका सवालों के घेरे में हैं। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद गाजियाबाद की महिला का बीकानेर आना, सात दिन तक यहां रहकर उनको अपने साथ अपने घर गाजियाबाद की बजाय लखनऊ ले जाना सभी को अखर रहा है। पूछताछ और पड़ताल के बाद परिवार की ओर से उपखंड अधिकारी के यहां पेश इस्तगासे में बताया गया है कि गुलबहार के खिलाफ दिल्ली के एक थाने से सर्च वारंट जारी है। गुलबहार की शादी मार्च माह में दिल्ली में करवाई गई थी। उसके बाद परिवार के लोगों ने ही गुलबहार को गायब कर उसके पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवा दिया। इस मामले में पुलिस ने उसके पति को जेल तक भेज दिया था। इसके बाद वह युवतियों को फंसा कर धर्म परिवर्तन करवाने वाले गिरोह से जुड़ गई। हालांकि इनमें से किसी भी तथ्य की जांच अभी तक स्थानीय पुलिस ने नहीं की है।