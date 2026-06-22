Bharatpur : सेना के मेजर को पुलिस ने रातभर लॉकअप में रखा, बदसलूकी का आरोप, पूर्व सैनिकों व ग्रामीणों में रोष

दोनों बैठकों में पुलिस प्रशासन को 24 घंटे के भीतर दोषी थानाधिकारी और संबंधित स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए चेतावनी दी गई कि ऐसा नहीं होने पर खेड़ली मोड़ थाने का घेराव किया जाएगा। पीड़ित मेजर शैलेंद्र सिंह के अनुसार वे 14 से 21 जून तक अवकाश पर अपने गांव पथैना आए हुए थे। 19 जून की रात करीब 12 बजे वे अपने खेत के पास गाड़ी खड़ी कर अपने भाई का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान भरतपुर के छौकरवाड़ा के खेड़ली मोड़ थाना पुलिस की गश्ती गाड़ी वहां पहुंची। गाड़ी पर हरियाणा नंबर होने के कारण पुलिसकर्मियों ने उनसे पूछताछ शुरू की।