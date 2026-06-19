Rajasthan Jat Reservation : जाट आरक्षण कैसे मिलेगा? पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बताया रास्ता

Vishvendra Singh Said Jat Reservation : पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज को केन्द्र में आरक्षण दिलाने के मुद्दे पर कहा है कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक बैनर के तले नहीं, बल्कि समाज की एकजुटता और संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए जीती जा सकती है। उन्होंने समाज से गैर-राजनीतिक तरीके से संगठित होकर कानूनी तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष रखने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में विश्वेंद्र सिंह ने आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े अतिरिक्त मुख्य सचिव के दो पत्र भी सार्वजनिक किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी भूमिका निभाते हुए आरक्षण की सिफारिश पहले ही केन्द्र को भेज चुकी है। अब समाज को केन्द्र सरकार के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा।