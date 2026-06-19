Rajasthan : राजस्थान में प्रस्तावित 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस पर अपडेट, 2 का निर्माण राज्य सरकार व 2 का करेगी NHAI

1- जयपुर-जाेधपुर-हाई स्पीड काेरिडाेर (350 किमी)

जयपुर रिंग राेड बालावाला के नजदीक जुड़कर अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ेगा। 350 किमी लंबा एक्सप्रेस-वे दूदू, किशनगढ़, अजमेर और जाेधपुर जिलाें काे जाेड़ेगा। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के पूरा होने के बाद सफर में 3.5 घंटे लगेंगे। इसकी लागत 11492 करोड़ रुपए है।

2- जयपुर-भीलवाड़ा एक्सप्रेस-वे (193 किमी)

जयपुर रिंग राेड पर एसएच-12 से शुरू हाेकर भीलवाड़ा में भीलवाड़ा बायपास तक 193 किमी लंबा है। एक्सप्रेस-वे के पूरा होने पर सफर में 2 घंटे लगेंगे। इसकी लागत 6894 करोड़ रुपए है।

3- काेटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेस-वे (181 किमी)

किशनगढ़ में एनएच-48 और एनएच-448 से जुड़कर काेटपुतली में पनायला एनएच-148 बी तक 181 किमी लंबा है। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के पूरा होने के बाद सफर में 2 घंटे ही लगेंगे। इसकी लागत 6906 करोड़ रुपए है।

4- ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे (342 किमी)

ब्यावर में एनएच-58 से शुरू हाेकर भरतपुर में एनएच-21 तक 342 किमी लंबा है। एक्सप्रेस-वे पूरा होने पर सफर में 3.5 घंटे लगेंगे। इसकी लागत 14010 करोड़ रुपए है।

5- बीकानेर-काेटपूतली एक्सप्रेस-वे (295 किमी)

बीकानेर में एनएच-11 और एनएच-62 के कटाव बिंदू से शुरू हाेकर काेटपूतली में एनएच-148बी पर पनियाला माेड पर जुड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 295 किमी है। एक्सप्रेस-वे पूरा होने के बाद सफर में 3 घंटे का समय लगेगा। इसकी लागत 10839 करोड़ रुपए है।

6- अजमेर-बांसवाड़ा एक्सप्रेस-वे (358 किमी)

जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जाेधपुर प्रस्तावित रूट अजमेर से शुरू हाेकर बांसवाड़ा में सालिया गांव के पास एनएच-927ए पर जुड़ेगा। इसकी लंबाई 358 किमी है। हाइवे के पूरा होने पर सफर में 3.5 घंटे ही लगेंगे। इसकी लागत 12582 करोड़ रुपए है।

7- जालाेर-झालावाड़-हल्दीघाटी एक्सप्रेस-वे (402 किमी)

जालाेर में अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर से शुरू हाेकर झालावाड़ में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा। इसकी लंबाई 402 किमी है। एक्सप्रेस-वे के पूरा होने पर सफर में सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। इसकी लागत 16267 करोड़ रुपए है।

8- जयपुर-फलाैदी थार एक्सप्रेस-वे (345 किमी)

उत्तरी जयपुर की रिंगरोड से शुरू हाेकर फलौदी कस्बा में एनएच-11 से जुड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 345 किलोमीटर है। एक्सप्रेस-वे बनने के बाद सफर में 3.5 घंटे लगेंगे। इसकी लागत 11112 करोड़ रुपए है।

9- श्रीगंगानगर-काेटपूतली एक्सप्रेस-वे (290 किमी)

श्रीगंगानगर में रीकाे इंडस्ट्रियल एरिया में बायपास से शुरू हाेकर काेटपुतली में मंडलाना गांव में नरनाैल बायपास पर जुड़ेगा। इसकी लंबाई 290 किमी है। एक्सप्रेस-वे बनने के बाद सफर में महज 3 घंटे लगेंगे। इसकी लागत 12049 करोड़ रुपए है।