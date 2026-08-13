Bikaner Accident: बीकानेर में निजी स्कूल का वाहन पलटा, 15 से अधिक बच्चे घायल, 7 पीबीएम रेफर

बीकानेर। जिले के पूगल थाना क्षेत्र में गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां स्कूली बच्चों को ले जा रहा एक निजी स्कूल का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के वक्त गाड़ी में करीब 18 से 20 बच्चे सवार थे। इस घटना में 15 से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें से 7 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया है।