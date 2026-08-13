Sirohi Accident: सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, ट्रेलर, लोडिंग टेम्पो और 2 बाइक की भिड़ंत, 1 घायल

2 Bike Collision In Revdar Sirohi: राजस्थान के सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र में बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर के पास नेशनल हाईवे पर गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसा ट्रेलर, लोडिंग टेंपो और दो मोटरसाइकिलों के बीच भिड़ंत के बाद हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।