सिरोही: नशे में स्कूल पहुंचा लेक्चरर, कमरे में सोता मिला; पूछने पर बोला- घर से 2 घूंट पीकर आया हूं

विद्यालय स्तर से शिक्षा विभाग को भेजे पत्र में शिक्षक पर पूर्व में भी अनुशासनहीनता के आरोप लगाए जाने का उल्लेख है। पत्र में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान भी शराब सेवन की शिकायत होने, पूर्व में निलंबित रहने तथा विभागीय जांच लंबित होने की बात कही गई है। प्रधानाचार्य ने बताया कि शिक्षक बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगे थे। ग्रामीणों ने शिक्षक को तत्काल विद्यालय से हटाने और सेवाएं समाप्त करने की मांग की है। ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से पूरे मामले को गंभीरता से दिखवाने की मांग की।