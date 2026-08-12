12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सिरोही

सिरोही: नशे में स्कूल पहुंचा लेक्चरर, कमरे में सोता मिला; पूछने पर बोला- घर से 2 घूंट पीकर आया हूं

सिरोही के पोसीतरा स्कूल में व्याख्याता दिनेश कुमार मीणा शराब के नशे में कमरे में सोते मिले। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची। मेडिकल में शराब सेवन की पुष्टि होने पर शिक्षक को शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया।
2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Arvind Rao

Aug 12, 2026

sirohi lecturer found drunk at school

नागाणी-पोसीतरा स्कूल में कार्रवाई करती पुलिस और मौजूद अन्य लोग (पत्रिका फोटो)

नागाणी (सिरोही): सिरोही जिले में पोसीतरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार सुबह एक व्याख्याता के शराब के नशे में विद्यालय पहुंचकर कमरे में सोने का मामला सामने आया है। इससे विद्यालय में हंगामा खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना शिक्षा विभाग और पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची अनादरा पुलिस शिक्षक को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए ले गई। पुलिस के अनुसार मेडिकल जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने पर शिक्षक को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है।

ग्रामीण बोले- घर से दो घूंट पीकर आने की बात कही

ग्रामीणों ने कहा कि व्याख्याता दिनेश कुमार मीणा के शराब के नशे में विद्यालय आने की सूचना पर विद्यालय पहुंचे। ग्रामीणों के पूछने पर व्याख्याता ने घर से दो घूंट शराब पीकर आने की बात कही। छात्राओं ने आरोप लगाया कि पढ़ाई के दौरान शराब के नशे में शिक्षक उनकी पिटाई करते हैं।

पूर्व में भी अनुशासनहीनता के आरोप

विद्यालय स्तर से शिक्षा विभाग को भेजे पत्र में शिक्षक पर पूर्व में भी अनुशासनहीनता के आरोप लगाए जाने का उल्लेख है। पत्र में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान भी शराब सेवन की शिकायत होने, पूर्व में निलंबित रहने तथा विभागीय जांच लंबित होने की बात कही गई है। प्रधानाचार्य ने बताया कि शिक्षक बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगे थे। ग्रामीणों ने शिक्षक को तत्काल विद्यालय से हटाने और सेवाएं समाप्त करने की मांग की है। ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से पूरे मामले को गंभीरता से दिखवाने की मांग की।

शिक्षा अधिकारियों को करा रखा अवगत

व्याख्याता करीब एक साल से पोसीतरा विद्यालय में कार्यरत हैं। उनके शराब का सेवन कर विद्यालय आने को लेकर कई बार जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लिखित में अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को भी शिक्षक शराब के नशे में विद्यालय पहुंचे और टेबल पर सो गए। मामले की जानकारी मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई।
-महेंद्र सिंह राणावत, प्रधानाचार्य, पोसीतरा

सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शिक्षक को हिरासत में लिया। शिक्षक का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई इसके बाद शिक्षक को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है।
-अमराराम, थानाधिकारी, अनादरा

जयपुर में नौकरानी ने चुराए 50 लाख के पुश्तैनी गहने, पति ने बाजार में बेचा; दोनों गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
jaipur maid steals rs 50 lakh jewellery

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2026 02:46 pm

Published on:

12 Aug 2026 02:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / सिरोही: नशे में स्कूल पहुंचा लेक्चरर, कमरे में सोता मिला; पूछने पर बोला- घर से 2 घूंट पीकर आया हूं

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

1973 की बाढ़ में डूब गया था राजस्थान का आनंदेश्वर मंदिर, फिर भी सुरक्षित मिलीं मूर्तियां; खुद बज उठी थीं मंदिर की घंटियां

abu road anandeshwar temple
सिरोही

Sirohi News: होटल के बाद गांव से पकड़ी गईं 4 संदिग्ध बांग्लादेशी महिलाएं, जांच एजेंसियां करेंगी पूछताछ

bangladeshi women
सिरोही

Rajasthan: होटल से पकड़ी गई बांग्लादेशी युवती, 4 साल पहले भारत में की थी अवैध एंट्री

bangladesi Women
सिरोही

Sirohi Crime : पुलिस कस्टडी से फरार युवक गिरफ्तार, हेड कॉन्स्टेबल समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित

sirohi abu road police custody escaped youth arrested 3 policemen suspended
सिरोही

सिरोही के आबूरोड में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला पकड़ी गई, पूछताछ में कबूला सच

abu road illegal bangladeshi woman caught
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.