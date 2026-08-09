Rajasthan: होटल से पकड़ी गई बांग्लादेशी युवती, 4 साल पहले भारत में की थी अवैध एंट्री

सिरोही। राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिरोही जिले में पुलिस ने एक और कार्रवाई की है। माउंट आबू पुलिस ने शनिवार को एक होटल से 19 वर्षीय बांग्लादेशी युवती को दस्तयाब किया। प्रारंभिक पूछताछ में युवती ने करीब चार साल पहले बिना वैध दस्तावेज भारत में प्रवेश करने की बात कबूल की है। पुलिस ने उसके पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र भी बरामद किया है। अब पुलिस संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर महिला को बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया में जुटी है।