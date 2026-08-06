सिरोही के आबूरोड में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला पकड़ी गई, पूछताछ में कबूला सच

जिला पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, गत 3 अगस्त को पुलिस को आबूरोड स्थित 'आबू इन' होटल के पीछे बने मकान की पहली मंजिल पर संदिग्ध महिला के छिपे होने की सूचना मिली थी। आबूरोड सदर थाना पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला को दस्तयाब किया। शुरुआती पूछताछ के दौरान जब महिला पुलिस के सवालों का कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी, तो उसे सुरक्षा और अग्रिम जांच के दृष्टिकोण से 'वन स्टॉप सखी सेंटर' सिरोही स्थानांतरित कर दिया गया।