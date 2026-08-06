सिरोही में महिला को ‘डायन’ बताकर पीटा, बाल काटे और गांव से निकाला; ‘मौताणा’ के नाम पर मांगे 20 लाख रुपए

पीड़िता का आरोप है कि इस सामाजिक प्रताड़ना की आड़ में आरोपियों की मंशा उसकी संपत्ति हड़पने की है। आरोपियों ने उसके पति के नाम दर्ज पैतृक मकान और कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। खेत में जबरन जुताई कर दी गई है और गांव में प्रवेश करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ''मौताणा'' के नाम पर उससे 20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं।