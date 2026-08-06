6 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट से बंद पड़ी खदान का सौदा कर 51 लाख की ठगी, जयपुर में बाप-बेटा और बेटी गिरफ्तार

बंद पड़ी माइनिंग लीज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सक्रिय बताकर दो लोगों से 51 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने पिता, बेटे और बेटी को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर करोड़ों की डील की थी।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Aug 06, 2026

Deal for closed mine from Supreme Court

गिरफ्तार बाप-बेटा और बेटी (पत्रिका फोटो)

जयपुर: राजधानी जयपुर में सांगानेर और प्रतापनगर थाना पुलिस ने माइनिंग लीज के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर परिवार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वर्ष 2017 में बंद हो चुकी माइनिंग खान को वैध बताकर दो अलग-अलग लोगों को बेचने और 51 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में पिता, बेटे और बेटी को चित्तौड़गढ़ जिले से गिरफ्तार किया है।

डीसीपी (ईस्ट) रंजीता शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रामचंद्र बसेर (71), राजेंद्र कुमार (44) और चंदी कुमारी भंडारी (58) बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। वर्ष 2017 में चित्तौड़गढ़ के सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य के इको-सेंसिटिव जोन में आने वाली माइनिंग खानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2017 को इसकी अधिसूचना जारी की थी। संबंधित माइनिंग लीज आरोपी चंदा कुमारी के नाम पर थी, जो उसी समय निरस्त हो चुकी थी।

चित्तौड़गढ़ में दबिश देकर तीनों को दबोचा

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी (सांगानेर) हरिशंकर शर्मा के सुपरविजन में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी क्षेत्र के बांसी गांव में दबिश देकर आरोपी रामचंद्र, राजेंद्र कुमार और चंदा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी रामचंद्र को अदालत में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं, राजेंद्र कुमार और चंदा कुमारी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ठगी गई 51 लाख रुपए की राशि और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।

निरस्त लीज छिपाकर दो लोगों से की करोड़ों की डील

प्रतापनगर थाने में दर्ज प्रकरण के अनुसार आरोपी रामचंद्र, उसके बेटे राजेंद्र कुमार और बेटी चंदा कुमारी भंडारी ने आपसी षड्यंत्र रचकर निरस्त माइनिंग लीज को सक्रिय बताकर पहले 14 नवंबर 2024 को हनुमान सिंह को बेच दिया। इसके बाद पहली बिक्री और लीज निरस्त होने की जानकारी छिपाते हुए 7 मई 2025 को जयपुर निवासी मुकेश अग्रवाल से उसी खान का एग्रीमेंट कर 51 लाख रुपए ले लिए।

JEN पेपर लीक: 12 बार परीक्षा में फेल, फिर 25 लाख में खरीदा जेईएन भर्ती का पेपर, कोटा में तैनात असिस्टेंट इंजीनियर गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Rajasthan JEN Paper Leak

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Aug 2026 07:20 am

Published on:

06 Aug 2026 07:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट से बंद पड़ी खदान का सौदा कर 51 लाख की ठगी, जयपुर में बाप-बेटा और बेटी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

15 साल में जमा किए 786 नंबर के 853 नोट, अब उसी रकम से पत्नी संग हज यात्रा पर जाएंगे राजस्थान के आसिफ खान

786 Number Notes
जयपुर

Rajasthan Housing Policy: राजस्थान में लागू होगी नई जन आवास नीति, भजनलाल सरकार बदलेगी वर्षों पुरानी परंपरा!

CM Bhajan Lal Sharma
जयपुर

लाड़पुरा के ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

Rajasthan
जयपुर

निवारिया में रात्रि चौपाल, 15 परिवादों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश

Rajasthan
जयपुर

पालिका चुनाव की तैयारियां तेज, 35 मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.