Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट से बंद पड़ी खदान का सौदा कर 51 लाख की ठगी, जयपुर में बाप-बेटा और बेटी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी (सांगानेर) हरिशंकर शर्मा के सुपरविजन में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी क्षेत्र के बांसी गांव में दबिश देकर आरोपी रामचंद्र, राजेंद्र कुमार और चंदा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी रामचंद्र को अदालत में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं, राजेंद्र कुमार और चंदा कुमारी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ठगी गई 51 लाख रुपए की राशि और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।