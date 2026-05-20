20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

बजरी खनन पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सरकार-लीज धारकों को झटका, अफसरों पर भी गिरेगी गाज

बजरी खनन मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 93 माइनिंग लीज की ई-नीलामी रद्द करने के खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने आधी रात को लीज मंजूरी देने पर फटकार लगाई और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

May 20, 2026

Rajasthan High Court

बजरी खनन पर हाईकोर्ट का अब तक का सबसे सख्त फैसला (पत्रिका फोटो)

भीलवाड़ा: राजस्थान में बजरी खनन को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार और निजी लीज धारकों को बड़ा झटका दिया है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा एवं न्यायमूर्ति बलजिंदर सिंह संधू की पीठ ने 93 माइनिंग लीज के ई-ऑक्शन को रद्द करने के पूर्व फैसले के खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है।

अदालत ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए टिप्पणी की, कि राज्य सरकार के अधिकारियों का अड़ियल रवैया न्यायिक प्रक्रियाओं को धता बताने जैसा है। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

निजी लीज धारकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल व अन्य ने दलील दी थी कि वे सफल बोलीदाता हैं और उन्हें लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी हो चुका है। इसलिए उनका पक्ष सुना जाना जरूरी था।

इस पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एलओआई महज एक भ्रूण में वादा है। जब तक अंतिम और बिना शर्त अनुबंध नहीं हो जाता, तब तक किसी भी बोलीदाता का कोई कानूनी या पक्का अधिकार नहीं बनता।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी

उच्च न्यायालय ने पाया कि 20 जनवरी 2026 को इस मामले में मुख्य फैसला सुनाया जाना था। लेकिन राज्य के खनन विभाग के अधिकारियों ने अदालत की अवहेलना करते हुए ठीक एक दिन पहले, यानी 20 जनवरी की आधी रात को ही आनन-फानन में माइनिंग लीज की स्वीकृतियां जारी कर दीं। कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से अवमाननाजनक है और कोर्ट के आदेशों को कमजोर करने का एक सोचा-समझा प्रयास है।

क्या था मुख्य विवाद?

हाईकोर्ट ने अपने 20 जनवरी 2026 के फैसले में मार्च 2024 से शुरू की गई 93 बजरी खनन पट्टों की ई-नीलामी को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने माना था कि ये नीलामियां सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की पर्यावरण और पर्यावरण बहाली से जुड़ी अनिवार्य गाइडलाइंस का उल्लंघन करके की गई थीं।

लीज धारकों का तर्क था कि छोटे भूखंडों 100 हेक्टेयर से कम पर पांच साल तक ब्लॉक खाली छोड़ने और बहाली अध्ययन की शर्त लागू नहीं होती। कोर्ट ने इस दलील को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि नियमों की निरंतरता और एकरूपता हर चरण में जरूरी है।

हाईकोर्ट ने उठाए कड़े कदम

याचिकाएं खारिज: डॉ. बृजमोहन सपूत कला संस्कृति सेवा संस्थान और अन्य सभी पक्षों की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज।
सुप्रीम कोर्ट: राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला आने से पहले ही सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है।
दोषी अफसरों पर गाज: अदालत के आदेशों को दरकिनार कर रात में लीज जारी करने वाले अफसरों पर जांच के आदेश।

ये भी पढ़ें

‘एक भी पत्थर गिरा तो जड़ें खोद दूंगा, दौड़ा-दौड़ा कर मारूंगा…’ विधायक अशोक चांदना ने EO को धमकाया, SC-ST एक्ट में FIR
बूंदी
MLA Ashok Chandna

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 May 2026 11:16 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / बजरी खनन पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सरकार-लीज धारकों को झटका, अफसरों पर भी गिरेगी गाज

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप खोलने-बंद करने को लेकर बड़ा अपडेट, इन लोगों पर होगी कार्रवाई

Petrol Pump Opening and Closing Timings in Bhilwara
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में होटल पर रेड: चल रहा था ‘फर्जी इलाज’ का गंदा खेल, 48 ठग अरेस्ट, 78 गाड़ियां जब्त; दिल्ली-UP तक फैले तार

Bhilwara Fake Treatment Racket
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में आज से सभी पेट्रोल पंप अनिश्चितकाल के लिए बंद! जानिए क्यों नाराज हैं डीलर्स?

Bhilwara Petrol Pump Closed
भीलवाड़ा

Bhilwara: खेत पर गए थे मां और मासूम बेटा, कुछ देर बाद कुएं में मिली दोनों की लाश, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Bhilwara Mother Son Death
भीलवाड़ा

Rajasthan Crime: बेरहम कातिल पति…पेट में बच्चा था, फिर भी बेरहमी से पीटा; 4 बच्चों की मां की मौत

Rajasthan Crime
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.