भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप खोलने-बंद करने को लेकर बड़ा अपडेट, इन लोगों पर होगी कार्रवाई

व्यवसायियों ने शिकायत की कि सोशल मीडिया पर अज्ञात लोगों द्वारा उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, जिससे उनकी सामाजिक छवि खराब हो रही है। साथ ही पंपों की गैर-जरूरी और अनैतिक जांच बंद की जानी चाहिए।

इस पर जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने डीलर्स को आश्वस्त किया कि इंटरनेट पर अनुचित और भ्रामक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को इस मामले में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी जारी किए।