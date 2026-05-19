Rajasthan Judicial Transfer: राजस्थान न्यायपालिका में बड़ा फेरबदल; 120 से ज्यादा जजों के तबादले, देखें लिस्ट

राजस्थान में 120 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले (पत्रिका फाइल फोटो)
जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और गतिशील बनाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और सिविल जज कैडर के 126 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश दिए गए हैं।
बता दें कि इस फेरबदल के तहत फैमिली कोर्ट, एनडीपीएस कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट और भ्रष्टाचार निवारण अदालतों के जजों को बदला गया है। सभी अधिकारियों को तुरंत अपने नए पदों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
|क्रम
|अधिकारी का नाम
|नया पद / नियुक्ति स्थान
|1
|सोनिया बेनीवाल
|स्पेशल सेक्रेटरी, लॉ (लीगल ड्राफ्टिंग) एवं जॉइंट एल.आर., जयपुर
|2
|आशीष कुमार कुमावत
|जॉइंट सेक्रेटरी (लॉ), लॉ एंड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट, जयपुर
|3
|राजेंद्र शर्मा
|सेशन्स जज, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायालय नं.1, जयपुर महानगर-II
|4
|शंकर लाल मारू
|जज, पोक्सो एक्ट विशेष न्यायालय नं.2, सीकर
|5
|सतीश चंद्र गोदारा
|सेशन्स जज, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायालय नं.1, उदयपुर
|6
|सुमन गुप्ता
|जज, पोक्सो एक्ट विशेष न्यायालय नं.1, बारां
|7
|महेंद्र कुमार सिंघल
|जज, फैमिली कोर्ट नं.2, भरतपुर
|8
|अनीश दाधीच
|जज, फैमिली कोर्ट नं.5, जयपुर महानगर-I
|9
|शिवानी जोहरी भटनागर
|जज, फैमिली कोर्ट, झालावाड़
|10
|अश्विनी कुमार यादव
|जज, फैमिली कोर्ट, करौली
|11
|मधु सूदन मिश्रा
|जज, फैमिली कोर्ट नं.3, जोधपुर महानगर
|12
|दीपक दुबे
|जज, फैमिली कोर्ट नं.2, उदयपुर
|13
|चंद्र प्रकाश सिंह
|जज, फैमिली कोर्ट नं.2, श्रीगंगानगर
|14
|रेखा चौधरी
|जज, फैमिली कोर्ट नं.1, उदयपुर
|15
|महेंद्र कुमार दवे
|जज, फैमिली कोर्ट, प्रतापगढ़
|16
|बुलाकी दास व्यास
|जज, फैमिली कोर्ट, जैसलमेर
|17
|अचला आर्या
|जज, फैमिली कोर्ट, चित्तौड़गढ़
|18
|सुंदर लाल बंसीवाल
|जज, फैमिली कोर्ट, सवाई माधोपुर
|19
|महेंद्र कुमार धाबी
|जज, फैमिली कोर्ट नं.1, भीलवाड़ा
|20
|सुनील कुमार गोयल
|जज, फैमिली कोर्ट नं.1, अलवर
|21
|मदन गोपाल सोनी
|जज, फैमिली कोर्ट नं.2, कोटा
|22
|तन सिंह चारण
|जज, फैमिली कोर्ट नं.1, जोधपुर महानगर
|23
|मुकेश आर्या
|जज, फैमिली कोर्ट, धौलपुर
|24
|प्रियंका पिलानिया
|जज, फैमिली कोर्ट नं.4, जयपुर महानगर-I
|25
|वीरेंद्र प्रताप सिंह
|जज, फैमिली कोर्ट, बूंदी
|26
|प्रदीप कुमार वर्मा
|जज, पोक्सो एक्ट विशेष न्यायालय, टोंक
|27
|राजबीर सिंह
|जज, कमर्शियल कोर्ट, अलवर
|28
|अनिल कुमार गुप्ता
|जज, कमर्शियल कोर्ट नं.2, जयपुर महानगर-II
|29
|ओमप्रकाश
|जज, कमर्शियल कोर्ट, बीकानेर
|30
|संदीप कौर
|जज, कमर्शियल कोर्ट, श्रीगंगानगर
|31
|विवेक कुमार त्रिपाठी
|जज, कमर्शियल कोर्ट, उदयपुर
|32
|राकेश कुमार शर्मा
|जज, कमर्शियल कोर्ट नं.3, जयपुर महानगर-II
|33
|प्रदीप कुमार मोदी
|जज, पोक्सो एक्ट विशेष न्यायालय नं.2, भीलवाड़ा
|34
|उपेंद्र शर्मा
|विशेष जज, एनडीपीएस कोर्ट, भीलवाड़ा
|35
|अजय कुमार भोजक
|विशेष जज, एनडीपीएस कोर्ट नं.1, जोधपुर महानगर
|36
|मुजफ्फर चौधरी
|विशेष जज, एनडीपीएस कोर्ट नं.2, जोधपुर महानगर
|37
|पलविंदर सिंह
|विशेष जज, एनडीपीएस कोर्ट, श्रीगंगानगर
|38
|विनोद कुमार शर्मा
|विशेष जज, एनडीपीएस कोर्ट, जयपुर महानगर-I
|39
|अटल सिंह चंपावत
|विशेष जज, एनडीपीएस कोर्ट, निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़
|40
|भवानी शंकर पंडिया
|जज, पोक्सो एक्ट विशेष न्यायालय नं.2, अलवर
|41
|प्रीति नायक
|जज, पोक्सो एक्ट विशेष न्यायालय, धौलपुर
|42
|जगेंद्र कुमार अग्रवाल
|जज, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर
|43
|पुखराज गहलोत
|जज, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जोधपुर महानगर
|44
|गणपत लाल विश्नोई
|जज, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नं.1, उदयपुर
|45
|कुंतल जैन
|जज, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भरतपुर
|46
|नीरज कुमार भारद्वाज
|सेशन्स जज, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायालय, टोंक
|47
|कौशल सिंह
|जज, पोक्सो एक्ट विशेष न्यायालय नं.2, जयपुर महानगर-II
|48
|स्वाति शर्मा
|जज, पोक्सो एक्ट विशेष न्यायालय नं.2, जोधपुर महानगर
|49
|विशाल भार्गव
|अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं.3, जयपुर महानगर-I
|50
|सिद्धार्थ दीप
|अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सुमेरपुर-पाली
|51
|कुलदीप शर्मा
|अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं.3, कोटा
|52
|सरिता मीणा
|अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं.2, जयपुर महानगर-II
|53
|कैदार नाथ
|अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं.5, जयपुर महानगर-II
|54
|मनोज मीणा
|अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं.1, जयपुर महानगर-I
|55
|अहसान अहमद
|प्रीसाइडिंग ऑफिसर, रेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, जोधपुर महानगर
|56
|अनुतोष गुप्ता
|अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं.2, बांदीकुई-दौसा
|57
|शरद कुमार व्यास
|अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं.1, चित्तौड़गढ़
|58
|ममता चौधरी
|अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीनमाल-जालोर
|59
|कृष्ण मुरारी जिंदल
|अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं.3, जयपुर जिला
|60
|रश्मि नावल
|ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, राजस्थान हाईकोर्ट बेंच जयपुर
|61
|रमेश कुमार जोशी
|निदेशक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
|62
|मुकेश परनामी
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बूंदी
|63
|योगिता पारीक
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़
|64
|ग्रीष्मा शर्मा
|जॉइंट सेक्रेटरी (न्यायिक), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
|65
|राम किशन शर्मा
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग
|66
|पीयूष चौधरी
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा
|67
|सुंदर लाल खारोल
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़
|68
|महेंद्र प्रताप भाटी
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर
|69
|मुकेश कुमार
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाड़मेर
|70
|अजीत कुरी
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खैरथल
|71
|राहुल चौधरी
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर
|72
|विकास आचरा
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीडवाना
|73
|सुमन सहारण
|जॉइंट सेक्रेटरी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर
|74
|अजय कुमार बिश्नोई
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फलोदी
|75
|नवीन कुमार किलानिया
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर
|76
|उमेश वीर
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर
|77
|नुकेश भगोरा
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा
|78
|ज्योत्सना मीणा
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा
|79
|विनीत कुमार
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सलूम्बर
|80
|किरण कुमार चौहान
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर
|81
|कृष्णा राकेश कंवर
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू
|82
|प्रताप सिंह मीणा
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली
|83
|नीलम मीणा
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटपूतली
|84
|संजय कुमार मालवीय
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता
|85
|सोनल पारिख
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ब्यावर
|86
|हिमांशु कुमावत
|उप सचिव-I, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
|87
|अंकित रमन
|सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर
|88
|सुमन चौधरी
|अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं एसीजेएम नं.2, जोधपुर महानगर
|89
|भानुप्रिया शेहारा
|वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं एसीजेएम, दूदू-जयपुर जिला
|90
|निखिल गोयल
|विशेष एसीजेएम (पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रकरण), कोटा
|91
|आशीष बैंदारा
|वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं एसीजेएम नं.1, केकड़ी-अजमेर
|92
|आस्था अग्रवाल
|अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नं.3, अलवर
|93
|शिखा चारण
|विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) कोर्ट, मावली-उदयपुर
|94
|अविनाश चांगल
|सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोलायत-बीकानेर
|95
|करण सिंह
|विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) कोर्ट नं.1, अलवर
|96
|तुषार शर्मा
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय प्रतापगढ़
|97
|मीनाक्षी अग्रवाल
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय हनुमानगढ़
|98
|ऋतिका श्रोती
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय भदेसर-चित्तौड़गढ़
|99
|मिती श्रीवास्तव
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय झालरापाटन-झालावाड़
|100
|सौरव
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय गिरवा-उदयपुर
|101
|हिम्मत राज
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सांचौर-जालोर
|102
|दीपिका रामावत
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय जायल-मेड़ता
|103
|आदित्य
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सांकड़ा मुख्यालय पोखरण-जैसलमेर
|104
|निधि टूनवाल
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय बीकानेर
|105
|सुनीता यादव
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय पीसांगन- अजमेर
|106
|रविंद्र छाबा
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय ओसियां-जोਧपुर जिला
|107
|शहनाज खान लोहार
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय मांडल-भीलवाड़ा
|108
|सुमन मीणा
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कामां-डीग
|109
|जतिन परमार
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय खेरवाड़ा-उदयपुर
|110
|विनीत कुमार मीणा
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कोलायत-बीकानेर
|111
|रचना बालोत
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय जयपुर मुख्यालय बासी
|112
|हेमंत मेहरा
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कूदली-सीकर
|113
|यश बिश्नोई
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय इटावा-कोटा
|114
|पुलकित शर्मा
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय दौसा
|115
|मोहित आनंद
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सांभर-जयपुर जिला
|116
|सृष्टि जैन
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय तिजारा-खैरथल तिजारा
|117
|वैदानी सिंह राजपुरोहित
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय बाड़मेर
|118
|ऋतिका अग्रवाल
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय रूपवास-भरतपुर
|119
|अभिषेक त्रिपाठी
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सुवाणा-भीलवाड़ा
|120
|सतीश फणिन
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय नवलगढ़-झुंझुनूं
|121
|चंदन भाटी
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय तालेड़ा-बूंदी
|122
|वीणा सुवालका
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय चित्तौड़गढ़
|123
|सुरेश कुमार बुरड़क
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय अनूपगढ़-श्रीगंगानगर
|124
|मयंक मीणा
|न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय राजगढ़-चूरू
