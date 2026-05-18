​​​​​Rajasthan Blast: राजस्थान में धमाकों से कांपा ‘केरला गांव’, मकानों में दरारें-टांके फूटे, दहशत में ग्रामीण

ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन की शिकायत कई बार प्रशासन और खनन विभाग से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते खनन माफिया बेखौफ होकर दिन-रात विस्फोट कर रहे हैं। रात के समय होने वाले धमाकों से बच्चों और बुजुर्गों की नींद तक प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।