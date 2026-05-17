Rajasthan: ‘तेरी पूरी थानेदारी निकाल दूंगा…’ चालान से भड़के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ने सरेआम ASI को पीटा, वर्दी फाड़ी

मामले में यातायात विभाग के एएसआइ कुशल कुमार ने उदेई मोड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया कि रविवार वह कांस्टेबल नाहरसिंह के साथ फव्वारा चौक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान एक सफेद रंग की बोलेरो कार वहां पहुंची। कार पर लाल रंग से राजस्थान हाईकोर्ट लिखा हुआ था, जबकि आगे के शीशे पर राजस्थान विश्वविद्यालय अंकित था। साथ ही वाहन चालक ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी और कार के शीशों पर काली फिल्म भी चढ़ी हुई थी।