नीट पेपर लीक: बेटी के बाद अब आरोपी मांगीलाल बिंवाल का बेटा भी रहस्यमय तरीके से गायब, CBI खंगाल रही नेटवर्क

सीबीआई की जांच में सामने आया है कि विकास की कॉलेज अटेंडेंस जनवरी से अप्रेल तक लगभग शून्य रही। टेस्ट में भी वह या तो अनुपस्थित रहा या बेहद कम अंक लाया। लेकिन नीट-2025 में उसका प्रदर्शन चौंकाने वाला रहा। यही पैटर्न परिवार के अन्य सदस्यों में भी दिखा। अब एजेंसियां उनके परीक्षा रिकॉर्ड, कोचिंग टेस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट और प्रचार सामग्री तक खंगाल रही हैं। दिनेश, मांगीलाल और उनके भाई घनश्याम के परिवार से सात सदस्य नीट परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से पांच सफल रहे। औसत दर्जे के विद्यार्थी अचानक शानदार अंक लेकर मेडिकल कॉलेजों में दाखिल हो गए। यही वजह है कि अब 2025 की नीट परीक्षा की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।