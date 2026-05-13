रणथम्भौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघों का मूवमेंट जारी, श्रद्धालुओं में दहशत, दिखा बाघिन रिद्धि का शावक

वन विभाग के अनुसार नए बोर्डिंग प्वाइंट पर पर्यटकों की सुविधा के लिए टीन शेड, बैठने की व्यवस्था, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह व्यवस्था आगामी पर्यटन सीजन से लागू होने की संभावना है। आवासन मंडल मार्ग के अलावा विभाग की ओर से रणथम्भौर रोड स्थित शिल्पग्राम में भी एक बोर्डिंग प्वाइंट विकसित करने की तैयारी की जा रही है। एक अक्टूबर से शुरू होने वाले नए पर्यटन सत्र से यह व्यवस्था लागू होने की संभावना है। हाल ही में हुई बैठक में जिला कलेक्टर ने वन विभाग को इस संबंध में निर्देश दिए थे।