राजस्थान में ट्रेन में सफर कर रहे रेलवे अधिकारी ने अचानक कर दी चेन पुलिंग, RPF ने पकड़ा तो खुली पोल

इधर, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अवैध मादक पदार्थ, शराब तथा हथियारों की रोकथाम के लिए जीआरपी अजमेर की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रविवार को सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई की गई। जीआरपी थानाधिकारी हरिमन मीना ने बताया कि गश्त एवं चेकिंग के दौरान उपनिरीक्षक अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल बनवारीलाल, कांस्टेबल रोहिताश और कांस्टेबल महावीर की टीम ने प्लेटफार्म नंबर एक पर कोटा साइड पार्सल ऑफिस के पास गोविंदा उर्फ कल्लू पासी निवासी रंग तालाब, कोटा को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक प्लास्टिक कट्टे में रखी सफेद कैन से करीब 3 लीटर अवैध देशी हथकढ़ शराब बरामद की गई।