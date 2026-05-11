11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

राजस्थान में ट्रेन में सफर कर रहे रेलवे अधिकारी ने अचानक कर दी चेन पुलिंग, RPF ने पकड़ा तो खुली पोल

Indian Railways: स्वर्ण मंदिर मेल में सवाईमाधोपुर और रणथंभौर स्टेशन के बीच चेन पुलिंग की घटना ने रेल प्रशासन को चौंका दिया। सुबह 8 बजकर 38 मिनट पर हुई घटना में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति नहीं थी।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

May 11, 2026

Swarna Mandir Mail Superfast Train

Photo: AI-generated

सवाईमाधोपुर। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। रेल संचालन की जिम्मेदारी संभालने वाला अधिकारी ही बाधा बन गया। लेकिन, आरपीएफ ने पकड़ा तो रेलवे अधिकारी की पोल खुल गई। दरअसल, स्वर्ण मंदिर मेल में सवाईमाधोपुर और रणथंभौर स्टेशन के बीच अचानक चेन पुलिंग की घटना ने रेल प्रशासन को चौंका दिया। सुबह 8 बजकर 38 मिनट पर हुई इस घटना में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति नहीं थी।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़कर गंगापुर सिटी चौकी पहुंचाया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम पंकज कुमार मीणा निवासी ग्राम मैनापुरा थाना भुसावर जिला भरतपुर बताया। उसने स्वयं को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय कोटा में डिप्टी कंट्रोलर पद पर कार्यरत होना स्वीकार किया।

जांच में सामने आया कि वह कोटा से हिंडौन की यात्रा कर रहा था और पैट्रीकार में सी एण्ड डब्ल्यू एवं इलेक्ट्रिकल विभाग के लिए आरक्षित डिब्बे में बैठा हुआ था। रेल कर्मचारियों के मना करने पर उसने आवेश में आकर चेन पुलिंग कर दी।

टिकट भी नहीं मिला

जांच के दौरान उसके पास कोई वैध टिकट या अधिकार पत्र नहीं पाया गया। आरपीएफ ने उसके विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 141, 137 एवं 155 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने न केवल रेल प्रशासन की छवि को धक्का पहुंचाया है, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि नियमों की अनदेखी करने पर कोई भी कर्मचारी कानून से बच नहीं सकता।

रेलवे स्टेशन पर अवैध शराब बरामद

इधर, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अवैध मादक पदार्थ, शराब तथा हथियारों की रोकथाम के लिए जीआरपी अजमेर की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रविवार को सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई की गई। जीआरपी थानाधिकारी हरिमन मीना ने बताया कि गश्त एवं चेकिंग के दौरान उपनिरीक्षक अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल बनवारीलाल, कांस्टेबल रोहिताश और कांस्टेबल महावीर की टीम ने प्लेटफार्म नंबर एक पर कोटा साइड पार्सल ऑफिस के पास गोविंदा उर्फ कल्लू पासी निवासी रंग तालाब, कोटा को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक प्लास्टिक कट्टे में रखी सफेद कैन से करीब 3 लीटर अवैध देशी हथकढ़ शराब बरामद की गई।

ये भी पढ़ें

High-Tech Parking: अलवर में बनेगी 5 मंजिला हाईटेक पार्किंग, 8 करोड़ आएगी लागत; UIT ने तैयार किया खास डिजाइन
अलवर
यहां बनेगी पार्किंग। फोटो: पत्रिका

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 May 2026 03:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / राजस्थान में ट्रेन में सफर कर रहे रेलवे अधिकारी ने अचानक कर दी चेन पुलिंग, RPF ने पकड़ा तो खुली पोल

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Expressway: ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेसवे पर बड़ा अपडेट, ग्रामीणों ने की अलाइनमेंट बदलने की मांग

Beawar-Bharatpur Greenfield Expressway
सवाई माधोपुर

Mother’s Day Success Story: मजदूरी कर बेटी को बनाया RAS, इन माताओं के त्याग ने भी बेटियों के लिए लिखी नई इबारत

Mother's Day Success Story
सवाई माधोपुर

Ranthambore: 23 दिन से रणथंभौर में घूम रहे चीते को ट्रेंकुलाइज कर वापस कूनो भेजा, 43 दिन में दूसरी बार रेस्क्यू

Cheetah KAP-2
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur :मोबाइल चोरी के शक में चार बहनों के इकलौते भाई की हत्या, देर रात उठाकर ले गए थे, सवेरे शव फेंक गए

मुर्दाघर के बाहर जमा परिजन और पुलिस
सवाई माधोपुर

गंगापुरसिटी में दर्दनाक हादसा; कार पलटने से युवक की मौत, गौणे से पहले उजड़ा सुहाग

Gangapur City accident
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.