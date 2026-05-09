Sawai Madhopur :मोबाइल चोरी के शक में चार बहनों के इकलौते भाई की हत्या, देर रात उठाकर ले गए थे, सवेरे शव फेंक गए

जानकारी के अनुसार मामला कुंडेरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार देर रात गांव के कुछ युवकों ने मखुश पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद करीब 10 से 15 युवक एक निजी थार वाहन में आए और मखुश को जबरन अपने साथ ले गए। परिवार ने विरोध भी किया, लेकिन आरोपियों ने किसी की नहीं सुनी। परिजनों का कहना है कि युवक को रातभर बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया।