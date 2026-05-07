राजस्थान : शादी से लौट रहे युवक की हत्या, बदमाशों ने घेरकर धारदार हथियारों से किया हमला

इस सम्बंध में परिजन ने वजीरपुर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया है। इसमें भूरा व अमित सहित अन्य को नामजद किया है। इसमें बताया कि मीना बड़ोदा निवासी मृतक युवक अवधेश पुत्र हरिसिंह मीना, अपने चाचा व ताऊ के साथ गढ़ी बांधवा से शादी में शामिल होकर आ रहे थे। गांव के मोड़ के पास चाचा व ताऊ लघुशंका के लिए रुक गए। वहीं अवधेश बाइक पर बैठा रहा। इस दौरान पीछे से कार सवार नेहरू गैंग के करीब 20 बदमाशों ने पहले बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद उसके पैरों पर फायर किए।