‘कछुए का मांस खिला तब ही बचेगी पत्नी’, पति ने दुर्लभ कछुआ पकड़ा, काटने से पहले शिकारी खुद हो गया शिकार

उधर पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है। वह भी आरोपी को तलाश कर रही है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में टीबी का इलाज फ्री है। प्रदेश का अधिकांश इलाका तो पूरी तरह से टीबी मुक्त हो चुका है। कछुए की जान बच गई है, वह रणथंभौर टाइगर रिजर्व के वेटरनरी हॉस्पिटल में निगरानी में है। पूरी तरह से सही होने पर ही उसे उसकी टेरेटरी में छोड़ा जाएगा। वन विभाग की टीम ने बताया कि इस तरह का मामला पहली ही बार सामने आया है। जो कछुआ पकड़ा है वह दुर्लभ नस्ल का है। उसकी पूरी तरह से देखरेख की जा रही है। मुंह में गंभीर घाव हुए हैं। उन्हें सही होने में कुछ दिन लग सकते हैं।