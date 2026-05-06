6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan Heatwave Alert: मौसम फिर लेगा करवट, पश्चिमी विक्षोभ समाप्त, जानिए मौसम विभाग का ताजा अलर्ट

Rajasthan Heatwave Alert: पश्चिमी विक्षोभ का असर अब राजस्थान से खत्म हो गया है। ऐसे में मौसम फिर करवट लेगा। जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Santosh Trivedi

May 06, 2026

Rajasthan Heatwave Alert

Rajasthan Heatwave Alert। फोटो पत्रिका

Rajasthan Heatwave Alert: पश्चिमी विक्षोभ का असर अब राजस्थान से खत्म हो गया है। ऐसे में मौसम फिर करवट लेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार प्रदेश में 9 मई से हीटवेव जैसी परिस्थितियां बनने के संकेत हैं। हालांकि उससे पहले अगले 2 से 3 दिनों तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, मेघगर्जन और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि 9 मई को राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी और आसपास के क्षेत्रों में तापमान फिर से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में 9 से 11 मई के बीच लू का एक नया दौर देखने को मिल सकता है। वहीं पूर्वी राजस्थान में फिलहाल भीषण लू की संभावना कम बताई जा रही है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का असर ज्यादा रहने की आशंका है।

सवाईमाधोपुर जिले में आगामी तीन-चार दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि संभावित है। बढ़ते तापमान के मद्देनजर कृषि विभाग ने जिले के किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। कृषि संयुक्त निदेशक लखपत लाल मीना ने बताया कि जायद सीजन की फसलों, सब्जियों एवं फलदार पौधों को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए समय पर वैज्ञानिक उपाय अपनाना अनिवार्य है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे फसलों में सिंचाई केवल सुबह या शाम को ही करें और ड्रिप व स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग अधिक लाभकारी होगा। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का प्रयोग करें।

शेड नेट या अस्थायी छाया की करें व्यवस्था

सब्जी फसलों और नर्सरी पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए शेड नेट या अस्थायी छाया की व्यवस्था करें। फलदार पौधों के तनों पर सफेद चूना लगाने से उन्हें गर्मी से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। किसानों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच खेतों में काम करने से बचने तथा फसलों में मुरझाने के लक्षण दिखते ही तत्काल सिंचाई करने को कहा गया है।

पशुपालकों के लिए भी सलाह है कि पशुओं को छायादार स्थान पर रखें, पर्याप्त स्वच्छ पेयजल दें और सुबह चारा दें। मानव स्वास्थ्य के लिए किसानों को पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और बीच-बीच में विश्राम करने की अपील की गई है। कृषि विभाग ने किसानों से मौसम पूर्वानुमान पर लगातार नजर रखने और आवश्यकता होने पर नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करने का अनुरोध किया है।

चिकित्सा विभाग की विशेष पहल

राजस्थान में बढ़ती गर्मी एवं हीटवेव की चुनौती को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल की गई है। विभाग ने हीटवेव प्रबंधन सहित स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू संचालन के दृष्टिगत राज्य स्तर से सभी जिलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर उन्हें जिलों में भेजा गया।

इन अधिकारियों ने चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण कर हीटवेव प्रबंधन सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति का विस्तृत जायजा लिया है। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश में आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 May 2026 07:08 pm

Published on:

06 May 2026 07:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan Heatwave Alert: मौसम फिर लेगा करवट, पश्चिमी विक्षोभ समाप्त, जानिए मौसम विभाग का ताजा अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ranthambore: टाइगर सफारी पार्क अटका, 2 बार प्रस्ताव भेजने के बाद भी नहीं मिली मंजूरी, जानें क्यों

Ranthambore tiger reserve
सवाई माधोपुर

'कछुए का मांस खिला तब ही बचेगी पत्नी', पति ने दुर्लभ कछुआ पकड़ा, काटने से पहले शिकारी खुद हो गया शिकार

कछुए की प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स - सोशल मीडिया
सवाई माधोपुर

राजस्थान : 101 करोड़ की लागत से बनास नदी पर बनेगा पुल, 2 लाख लोगों का जयपुर तक सफर होगा आसान

Bridge over Banas River
सवाई माधोपुर

Rajasthan Crime: 1000KM तक पीछा… 100 से अधिक CCTV खंगाले, दिल्ली-हरियाणा से चेन स्नेचिंग के 4 आरोपी अरेस्ट

rajasthan police
सवाई माधोपुर

राजस्थान: 101 करोड़ की लागत से यहां बनास नदी पर बनेगा पुल, आज MLA रखेंगे पहली ईंट, लाखों लोगों को मिलेगी राहत

Banas River Bridge
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.