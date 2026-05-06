Rajasthan Heatwave Alert: मौसम फिर लेगा करवट, पश्चिमी विक्षोभ समाप्त, जानिए मौसम विभाग का ताजा अलर्ट

सवाईमाधोपुर जिले में आगामी तीन-चार दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि संभावित है। बढ़ते तापमान के मद्देनजर कृषि विभाग ने जिले के किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। कृषि संयुक्त निदेशक लखपत लाल मीना ने बताया कि जायद सीजन की फसलों, सब्जियों एवं फलदार पौधों को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए समय पर वैज्ञानिक उपाय अपनाना अनिवार्य है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे फसलों में सिंचाई केवल सुबह या शाम को ही करें और ड्रिप व स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग अधिक लाभकारी होगा। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का प्रयोग करें।