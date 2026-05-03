Rajasthan: 101 करोड़ की लागत से बनास नदी पर पुल का होगा निर्माण, कल विधायक करेंगे शिलान्यास, लाखों को लोगों को मिलेगी राहत

फिलहाल लोग क्षतिग्रस्त रपट से होकर गुजरने को मजबूर हैं, जो हर बारिश में खतरे का सबब बन जाती है। यह मार्ग चौथ का बरवाड़ा से जयपुर जाने वाला मुख्य संपर्क मार्ग है, जिस पर रोजाना हजारों लोग निर्भर हैं। नदी में पानी बढ़ते ही रास्ता बंद हो जाता है और गांव-कस्बों का संपर्क उपखंड मुख्यालय से कट जाता है।