Storm-Rain: कहीं शादियों के टेंट उड़े… कहीं गिरी टीनशेड; धूलभरी आंधी के बाद हुई राहत की बारिश

सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर शाम चार बजे तेज हवाओं के साथ आई धूल ने कुछ देर के लिए जनजीवन को थाम दिया। सड़कें और गलियां धूल से भर गई, पेड़-पौधे झूमने लगे और आसमान पर धुंधली परत छा गई। लोग घरों में दुबक गए और दुकानदारों ने अपने शटर गिरा दिए। कई जगह बिजली के तारों में भी अंधड़ का असर देखा गया। गांवों में खेतों पर काम कर रहे किसान अंधड़ से कुछ देर के लिए परेशान हुए, लेकिन बाद में ठंडी हवा और बूंदाबांदी ने उन्हें राहत दी। अंधड़ से शादी विवाह आयोजकों को भारी परेशानी हुई।