1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Storm-Rain: कहीं शादियों के टेंट उड़े… कहीं गिरी टीनशेड; धूलभरी आंधी के बाद हुई राहत की बारिश

सवाईमाधोपुर शहर समेत जिलेभर में शाम होते-होते मौसम ने अचानक करवट बदल दी। तेज हवाओं के साथ आई धूल ने कुछ देर के लिए जनजीवन को थाम दिया।

3 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

May 01, 2026

Sawai Madhopur Weather News

सवाईमाधोपुर में तेज अंधड़ व इनसेट में खेत में लगा टेंट उड़ा। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर शहर समेत जिलेभर में गुरुवार शाम को मौसम का मिजाज बदला। तपती दोपहरी में जब लोगों को लगा कि गर्मी का कहर थमने वाला नहीं है, तभी शाम होते-होते मौसम ने अचानक करवट बदल दी। सुबह से ही तेज धूप ने जनजीवन को बेहाल कर रखा था। लोग पसीने से तर-बतर होकर राहत की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन शाम चार बजे बाद अचानक अंधड़ चला और देखते ही देखते वातावरण धूल-धूसरित हो गया।

सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर शाम चार बजे तेज हवाओं के साथ आई धूल ने कुछ देर के लिए जनजीवन को थाम दिया। सड़कें और गलियां धूल से भर गई, पेड़-पौधे झूमने लगे और आसमान पर धुंधली परत छा गई। लोग घरों में दुबक गए और दुकानदारों ने अपने शटर गिरा दिए। कई जगह बिजली के तारों में भी अंधड़ का असर देखा गया। गांवों में खेतों पर काम कर रहे किसान अंधड़ से कुछ देर के लिए परेशान हुए, लेकिन बाद में ठंडी हवा और बूंदाबांदी ने उन्हें राहत दी। अंधड़ से शादी विवाह आयोजकों को भारी परेशानी हुई।

अंधड़ के दौर थमने के बाद हल्की बूंदाबांदी

अंधड़ के दौर थमने के बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। ठंडी हवाओं ने तपते वातावरण को पलभर में बदल दिया। लोग घरों से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे खड़े हो गए और राहत की सांस ली। इससे पहले सुबह से लेकर दोपहर तक तापमान ने लोगों को बेहाल कर रखा था। बाजारों में भीड़ कम रही, लोग जरूरी काम निपटाकर घरों में दुबक गए। लेकिन शाम की ठंडी हवा और बूंदाबांदी ने पूरे माहौल को बदल दिया।

धूलभरी आंधी से जनजीवन अस्त-व्यस्त

गंगापुरसिटी समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार शाम अचानक आए तेज अंधड़ और धूलभरी आंधी ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। अंधड़ के चलते सड़कों पर आवाजाही थम गई और लोग सुरक्षित स्थानों पर दुबकने को मजबूर हो गए। घरों-दुकानों में मिट्टी घुस गई, जिससे सफाई और सामान बचाने की मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि दिनभर की भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को मौसम के इस बदलाव ने राहत तो दी, लेकिन साथ ही भारी परेशानी भी झेलनी पड़ी।

टिप-टप्पर उड़े

तेज हवाओं से कई कच्चे घरों के टीन-टप्पर उड़ गए और होर्डिंग्स धराशायी हो गए। घरों में रखा सामान भी उड़कर इधर-उधर बिखर गया। एकाएक आए अंधड़ से सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वालों का विशेषकर खाने-पीने का सामान खराब हो गया। ऐसे में ग्राहकी भी प्रभावित हुई।

शादी समारोह में खलल

ग्राम मालियों की चौकी में आयोजित शादी समारोह में अंधड़ ने भारी तबाही मचाई। टेंट और शामियाने उड़ गए, पाइप गिरने से कुछ लोगों को चोटें आई। खाने-पीने का सामान नष्ट हो गया और रिश्तेदारों व ग्रामवासियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।

बिजली लाइन पर गिरा पेड़

यहां अस्पताल रोड पर पेड़ गिरने से इलाके की बिजली गुल हो गई। मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, हालांकि इमरजेंसी सेवाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू रही। कई अन्य इलाकों में भी पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित रही और लोग भीषण गर्मी में घंटों परेशान होते रहे। विद्युत कर्मी रात तक विद्युत सप्लाई दुरुस्त करने की मशक्कत करते नजर आए।

ये भी पढ़ें

ओले गिरने के बाद 1-2-3-4-5-6 मई को आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी किया राजस्थान मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट
जयपुर
Weather update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 May 2026 01:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Storm-Rain: कहीं शादियों के टेंट उड़े… कहीं गिरी टीनशेड; धूलभरी आंधी के बाद हुई राहत की बारिश

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों की आय बढ़ाने का आधार बनेगा एग्रीक्लिनिक, अब एक ही छत के नीचे मिलेगा हर समस्या का समाधान

Agri-clinic
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: मंदिर में दर्शन कर लौट रहे परिवार का भीषण हादसा, बुजुर्ग की मौके पर हुई मौत, दो बच्चों की हालत नाजुक

sawai Madhopur Accident
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर में युवा बाघ का शव मिलने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद किया अंतिम संस्कार

Sawai Madhopur tiger death
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: बजरी माफिया की खुलेआम चुनौती, ट्रैक्टर पर स्टंट का वीडियो वायरल

sawai madhopur
सवाई माधोपुर

Rajasthan: ‘कांग्रेस MLA ने दी लड़ाई को गलत दिशा… लोग रखें बड़ा दिल’ BJP नेता बोले- पांचना बांध पर राजनीति ठीक नहीं

BJP District President Mansingh Gurjar
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.