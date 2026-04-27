Rajasthan: ‘कांग्रेस MLA ने दी लड़ाई को गलत दिशा… लोग रखें बड़ा दिल’ BJP नेता बोले- पांचना बांध पर राजनीति ठीक नहीं

गुर्जर ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस ने हमेशा दोहरी राजनीति की है। उन्होंने बताया कि यह बिल पहली बार 1996 में पेश हुआ, लेकिन विपक्ष ने इसे पारित नहीं होने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान भी प्रयास विफल रहे। यूपीए सरकार में राज्यसभा से पारित होने के बावजूद लोकसभा में आगे नहीं बढ़ाया गया। अंततः 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिल पारित हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इसके 2026 में लागू होने वाले प्रावधानों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बिल पास होता तो गांव-ढाणी की कमजोर व वंचित महिलाएं भी मुख्यधारा में अपनी बात रख पातीं।