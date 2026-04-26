कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्षेत्र में KDA का बुलडोजर एक्शन, 2 दिन में 251 करोड़ की 2,500 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त

शनिवार सुबह 8.30 बजे से प्राधिकरण की 7 जेसीबी के माध्यम से ग्राम रामपुरिया और पीली की खान में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, जो शाम 4.30 बजे तक जारी रही। करीब 8 घंटे चली कार्रवाई में 111 करोड़ रुपए की 1031 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई गई। इस दौरान रीको के क्षेत्रीय प्रबन्धक संजीव सक्सेना के साथ भूमि के निशानात लगाए गए। इस दौरान रीको को आवंटित भूमि से अतिक्रमियों की ओर से की गई पत्थर कोट, पक्के स्ट्रक्चर, पक्के बाडे, पक्की चारदीवारी और मकान का अतिक्रमण हटाकर रीको को सौंपा गया।