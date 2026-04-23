राजस्थान के 17 जिलों की बदलेगी तस्वीर, 70 जगह बनेंगे नए औद्योगिक क्षेत्र; स्थानीय युवाओं को होगा बड़ा फायदा

प्रदेश के कई औद्योगिक क्षेत्रों में रीको के पास जमीन कम थी, जबकि आवंटन चाहने वाले निवेशक अधिक थे। स्थिति सुधारने के लिए रीको ने जिला कलेक्टरों को दो बार जल्द जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा। जिला कलक्टरों से राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय हाईवे व एक्सप्रेस-वे के आसपास भूमि चिह्नित करने को कहा गया है, ताकि नए औद्योगिक क्षेत्र और गलियारे विकसित हो सकें।