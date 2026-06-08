Rajasthan Politics: ‘मैं न होता तो खत्म हो जाती गहलोत की राजनीति’, गजेंद्र सिंह शेखावत बोले- डर मेरे खून में नहीं

जयपुर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि मैं न होता तो आपकी राजनीति खत्म हो जाती। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डर मेरे खून में नहीं है। दरअसल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सचिन पायलट का रास्ता रोकने वाले बयान पर अशोक गहलोत ने कहा था कि शेखावत डरा हुआ आदमी है। पता नहीं कब मंत्री पद से छुट्टी हो जाए। इस बयान के बाद अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत पर पलटवार किया है।