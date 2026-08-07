गजेंद्र सिंह शेखावत का जन्म 3 अक्टूबर 1967 को जैसलमेर में हुआ। फिलहाल वे कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। राजपूत परिवार में जन्में गजेंद्र सिंह सीकर जिले के महरौली गांव से संबंध रखते हैं। उन्होंने जोधपुर में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से अपनी पढाई पूरी की। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की, 1992 में वे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने। गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा चुनाव में जोधपुर से जीत दर्ज कर ससंद में जगह बनाई, ये भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से संसद के सदस्य हैं। शेखावत भाजपा विंग के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के महासचिव भी हैं।

और पढ़ें