पति को बेहोश कर मारा, फिर बाथरूम में दफनाया, कातिल रूबी के खिलाफ सगी बेटियों ने दिए बयान

Ruby Sharma Agra Murder Case: आगरा के रेणुका धाम में पति सुरेंद्र शर्मा की हत्या कर शव को बाथरूम के फर्श के नीचे दफनाने के आरोप में जेल में बंद रूबी शर्मा के खिलाफ पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी। मामले में रूबी की 14 वर्षीय बेटी प्राची और नौ वर्षीय बेटी सिद्धि ने भी पुलिस को बयान दिए हैं। दोनों ने 18 मई की सुबह हुई घटनाओं के बारे में पुलिस को बताया है। पुलिस के अनुसार, मामले में रूबी के खिलाफ कई अहम साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं।