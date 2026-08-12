औरैया में पुलिस मुठभेड़: गोकशी करने वाले को लगी गोली, 25 हजार रुपए का इनाम था घोषित

Auraiya Police Encounter: औरैया में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गोकशी के वांछित अभियुक्त को गोली लगी और गिर पड़ा। घटना के समय पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। वांछित अभियुक्त बाइक से जा रहा था। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वांछित आरोपी ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गोकशी का वांछित अभियुक्त भागने के फिराक में है। पुलिस में घेरे बंदी करने के लिए वाहन चेकिंग लगाया। रुकने का इशारा किया गया तो गोकशी के वांछित अभियुक्त ने मोटरसाइकिल की स्पीड और अधिक कर दी। घटना अजीतमल थाना क्षेत्र का है।