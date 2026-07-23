औरैया में बड़ा हादसा: तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने PRV बाइक में मारी टक्कर, हेड कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मी घायल

Auraiya News: औरैया में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने पुलिस रिस्पांस व्हीकल (PRV) की मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में बाइक सवार हेड कांस्टेबल समेत दो होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची अछल्दा थाना पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार तीनों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस मामला दर्ज कर फरार ट्रैक्टर और उसके चालक की तलाश कर रही है।