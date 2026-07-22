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इटावा में करंट लगने से सिपाही की दर्दनाक मौत, ललितपुर जिले में थी तैनाती, किया गया था बर्खास्त

Constable Dies: इटावा में करंट लगने से एक सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय हुआ अकेले था। जिसकी तैनाती ललितपुर जिले में थी।
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इटावा

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Narendra Awasthi

Jul 22, 2026

मृतक सिपाही संतोष यादव की फाइल फोटो, फोटो सोर्स- मृतक परिजन

मृतक सिपाही संतोष यादव की फाइल फोटो, फोटो सोर्स- मृतक परिजन

EtawahNews: इटावा में एक सिपाही की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय सिपाही घर में अकेले था जो बर्खास्त भी चल रहा था। बेटी ने घर वापस आने के बाद पिता को कूलर से चिपका देखा तो उसके होश उड़ गए। वह चीखने चिल्लाने लगी। लोगों को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने विद्युत सप्लाई बंद कर सिपाही को कूलर से अलग किया। लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मामला चौबिया थाना क्षेत्र का है।

कूलर से चिपके मिला सिपाही

उत्तर प्रदेश के इटावा के चौबिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरा हरदयालपुरा में संतोष यादव (50) दोपहर में कूलर चलाने के लिए गए। उस समय कूलर में करंट आ रहा था। लेकिन संतोष यादव समझ नहीं पाए और वह करंट की चपेट में आ गए। जिससे वह छटपटाने लगे। घटना के समय घर में अकेले थे। घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे।

घटना के समय घर में अकेले थे

दोपहर बाद जब संतोष यादव की बेटी लवी वापस आई तो उसने अपने पिता संतोष यादव को कूलर के पास गिरा हुआ पाया जो शांत पड़े हुए थे। यह देखकर लवी के होश उड़ गए। उसने चिल्ला कर पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने सबसे पहले सप्लाई बाधित की। उसके बाद संतोष यादव को कूलर से अलग किया गया। लेकिन तब तक उनकी सांसें थम गई थी।

ललितपुर जिले में तैनात थे संतोष यादव

परिजनों के अनुसार, संतोष यादव ललितपुर जिले के नाराहट थाने की लोहरी सागर में सिपाही की पोस्ट पर तैनात थे। यहीं से उन्हें बर्खास्त किया गया था। घर में संतोष यादव अपने पीछे पत्नी किरण देवी, एक बेटा सुमित को छोड़ गए हैं जो बीएससी कर रहा है। दो बेटियों की शादी हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही घर के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंच गए, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है।

क्या कहती है चौबिया थाना पुलिस?

घटना की जानकारी चौबिया थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में करंट लगने से मृत्यु होना बताया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी दिया।

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Updated on:

22 Jul 2026 10:05 pm

Published on:

22 Jul 2026 10:05 pm

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