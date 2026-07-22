इटावा में करंट लगने से सिपाही की दर्दनाक मौत, ललितपुर जिले में थी तैनाती, किया गया था बर्खास्त

EtawahNews: इटावा में एक सिपाही की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय सिपाही घर में अकेले था जो बर्खास्त भी चल रहा था। बेटी ने घर वापस आने के बाद पिता को कूलर से चिपका देखा तो उसके होश उड़ गए। वह चीखने चिल्लाने लगी। लोगों को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने विद्युत सप्लाई बंद कर सिपाही को कूलर से अलग किया। लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मामला चौबिया थाना क्षेत्र का है।