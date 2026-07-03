Ayodhya Ram Mandir Scam: ‘BJP सरकार बेईमान है, छोटे लोग पकड़े जाते हैं’, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर शिवपाल ने दी प्रतिक्रिया

SIT की टीम राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। SIT ने राम जन्मभूमि परिसर में ही बैंक कर्मचारियों को तलब किया है। SIT ने बैंककर्मियों से बंद कमरे में लंबी पूछताछ की है। जांच टीम बैंककर्मियों से वित्तीय लेनदेन और चंदा कलेक्शन से जुड़े तकनीकी पहलुओं को समझ रही है। अधिकारियों के मुताबिक, पूछताछ में मिले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही इस मामले में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां या कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।