जेल का दीवाना है यह शख्स, पत्नी को दिखाया तमंचा फिर खुद पहुंच गया चौकी

पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। कोमल सिंह ने पुलिस को बताया कि वह जानबूझकर यह सब कर रहा था ताकि उसे जेल भेज दिया जाए। वायरल वीडियो में उसने यह भी कहा कि 'जेल चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी छह महीने के अंदर मुझे बाहर निकलवा लेगी।' उसके इस बयान को सुनकर अस्पताल स्टाफ और पुलिस कर्मी हैरान रह गए। वायरल वीडियो के कुछ अंश, 'गिट्टी मौरंग का ट्रैक्टर चलाता हूं…खुद का मालिक हूं। मेरे ड्राइवर ने चोरी की थी इसलिए उसे भगा दिया। मेरे पास 315 बोर का तमंचा है, मुझे जेल जाना है…जिस दिन भी जेल से जमानत पर बाहर आउंगा। बीवी के लिए लहंगा लेकर आउंगा।'