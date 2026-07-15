इटावा: पत्नी ने दूध में मिलाई 20 नींद की गोलियां, प्रेमी संग गला घोंटकर की पति की हत्या, 24 घंटे में खुला राज

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान आनंद राजपूत के रूप में हुई है, जो भट्ठे का कारोबार करते थे। जांच में सामने आया कि उनकी पत्नी आशिकी देवी का गांव के ही 22 वर्षीय शिवम राजपूत से कथित प्रेम संबंध था। दोनों काफी समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि आनंद को इस रिश्ते की जानकारी हो गई थी, जिसके बाद घर में अक्सर विवाद होने लगा। इसी के बाद दोनों ने आनंद को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।