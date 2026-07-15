इटावा: पत्नी ने दूध में मिलाई 20 नींद की गोलियां, प्रेमी संग गला घोंटकर की पति की हत्या, 24 घंटे में खुला राज

प्रेमी संग गला घोंटकर की पति की हत्या (photo-x@INDIAHEADLINEST)
Etawah News: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक भट्ठा कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, पत्नी ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की पूरी साजिश रची। आरोप है कि पहले पति को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाई गईं, फिर बेहोश होने के बाद गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान आनंद राजपूत के रूप में हुई है, जो भट्ठे का कारोबार करते थे। जांच में सामने आया कि उनकी पत्नी आशिकी देवी का गांव के ही 22 वर्षीय शिवम राजपूत से कथित प्रेम संबंध था। दोनों काफी समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि आनंद को इस रिश्ते की जानकारी हो गई थी, जिसके बाद घर में अक्सर विवाद होने लगा। इसी के बाद दोनों ने आनंद को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
पुलिस जांच के मुताबिक, 13 जुलाई की रात आशिकी देवी ने पति आनंद को दूध में करीब 20 नींद की गोलियां मिलाकर पिला दीं। जब वह गहरी नींद में चले गए तो शिवम को घर बुलाया गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर गमछे से आनंद का गला घोंट दिया।
हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने शव को कार में रखा और उसे दूसरे इलाके के जंगल में फेंक दिया, ताकि पुलिस इसे सामान्य घटना या किसी और अपराध का मामला समझे। हालांकि पुलिस की जांच में घटनाक्रम की परतें खुलती चली गईं।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सर्विलांस, कॉल डिटेल, पूछताछ और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल गमछा, मृतक की सोने की अंगूठी और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले में सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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