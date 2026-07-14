14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

बिजनौर में घर तक पहुंचा गुलदार: पालतू डॉगी ने जान पर खेलकर बचाया परिवार, दूसरे मामले में महिला पर हमला

Bijnor News: बिजनौर में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शाहपुर जमाल गांव में घर में घुसे गुलदार से पालतू कुत्ता भिड़ गया और परिवार की जान बच गई, जबकि दूसरी घटना में गन्ने के खेत से निकले गुलदार ने दवाई लेकर लौट रही महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया।
3 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Jul 14, 2026

bijnor leopard attacks dog saves family woman injured

बिजनौर में घर तक पहुंचा गुलदार | AI Generated Image

Leopard Attacks Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले के भूतपुरी क्षेत्र के गांव शाहपुर जमाल में सोमवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक गुलदार अचानक एक ग्रामीण के घर के आंगन में घुस आया। उस समय परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे, जबकि उनका पालतू कुत्ता आंगन में बैठा हुआ था। गुलदार ने आते ही कुत्ते पर हमला बोल दिया। इस दौरान कुत्ते ने बहादुरी दिखाते हुए गुलदार का डटकर सामना किया, जिससे परिवार के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का समय मिल गया।

पालतू कुत्ते ने दिखाई बहादुरी

ग्रामीण ने बताया कि सोमवार रात करीब आठ बजे वह अपने परिवार के साथ घर में बैठे थे। तभी अचानक गुलदार आंगन में घुस आया और उनके पालतू कुत्ते पर झपट पड़ा। कुत्ते ने काफी देर तक गुलदार का मुकाबला किया और उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि संघर्ष के दौरान कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में गुलदार उसे गर्दन से पकड़कर अपने साथ ले गया।

परिवार की जान बचाने में सफल रहा कुत्ता

गुलदार और कुत्ते के बीच संघर्ष के दौरान परिवार के सभी सदस्य तुरंत घर के अंदर सुरक्षित स्थान पर चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कुत्ता गुलदार का सामना नहीं करता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। परिवार का मानना है कि उनके पालतू कुत्ते ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे परिवार की सुरक्षा की।

ग्रामीणों के पहुंचने से पहले खेत में गायब हुआ गुलदार

परिवार के लोगों ने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए। लेकिन तब तक गुलदार कुत्ते को अपने जबड़ों में दबाकर पास के गन्ने के खेत में ले जा चुका था। घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल है और लोग शाम ढलते ही घरों में रहने को मजबूर हैं।

कई दिनों से दिखाई दे रहा है गुलदार

ग्रामीणों के अनुसार पंचायत घर के पास बनी पुलिया और आसपास के गन्ने के खेतों में पिछले कई दिनों से गुलदार की गतिविधियां देखी जा रही हैं। इसके बावजूद वन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है ताकि किसी बड़ी घटना को रोका जा सके।

वन विभाग ने दिया कार्रवाई का भरोसा

वन क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेज दिया गया है। टीम आसपास के इलाके की निगरानी कर रही है और जल्द ही गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा। विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और अकेले खेतों की ओर नहीं जाने की अपील भी की है।

दूसरी घटना में महिला पर गुलदार का हमला

बिजनौर के जलीलपुर क्षेत्र में भी सोमवार देर शाम गुलदार के हमले की एक और घटना सामने आई। गांव मीरापुर खादर निवासी हरपाल सिंह अपनी पत्नी सुनीता को दवाई दिलाकर बाइक से घर लौट रहे थे। रात करीब आठ बजे जैसे ही उनकी बाइक रसूलपुर नंगला और लेनपुरी गांव के बीच पहुंची, तभी गन्ने के खेत से निकले गुलदार ने अचानक हमला कर दिया।

बाइक गिरने के बाद महिला को किया घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुलदार ने सीधे सुनीता पर झपट्टा मारा, जिससे बाइक सड़क पर गिर गई। इसके बाद गुलदार ने महिला के पैर को अपने जबड़ों में दबोच लिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अचानक हुए हमले से दंपती घबरा गए, लेकिन हरपाल सिंह ने साहस दिखाते हुए जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया।

शोर सुनकर भागा गुलदार

हरपाल सिंह के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग मौके की ओर दौड़ पड़े। लोगों की आवाज सुनते ही गुलदार महिला को छोड़कर वापस गन्ने के खेत में भाग गया। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से घायल सुनीता को पास के निजी चिकित्सक के यहां ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।

लगातार घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत

एक ही दिन में दो अलग-अलग स्थानों पर गुलदार के हमलों की घटनाओं ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। ग्रामीणों का कहना है कि गन्ने के खेतों में गुलदार की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों का खेतों में जाना और रात के समय आवागमन करना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण वन विभाग से नियमित गश्त और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

गाजियाबाद-मेरठ में झमाझम बारिश, 30 जिलों में वज्रपात का अलर्ट, 15 जुलाई से फिर बदल सकता है मौसम

ये भी पढ़ें
up weather rain thunderstorm lightning alert july 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Jul 2026 08:56 pm

Published on:

14 Jul 2026 08:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में घर तक पहुंचा गुलदार: पालतू डॉगी ने जान पर खेलकर बचाया परिवार, दूसरे मामले में महिला पर हमला

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग का बनाया वीडियो, बिजनौर पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया

bijnor minor obscene video case two accused detained
बिजनोर

AIMIM 2027 में UP चुनाव जरूर लड़ेगी, बिजनौर में ओवैसी बोले- BJP को रोकने के लिए गठबंधन को तैयार

asaduddin owaisi bijnor up 2027 election alliance statement
बिजनोर

बिजनौर में चौंकाने वाली वारदात: पड़ोसी से झगड़े का बदला लेने के लिए बच्चे को लगाया जानवरों का इंजेक्शन, इलाज के दौरान मौत

symbolic image
बिजनोर

BJP विधायक के नाम पर फर्जी लेटर पैड बनाकर डिप्टी CM को भेजी शिकायत, अल्ट्रासाउंड सेंटर को फंसाने का आरोप

BJP MLA fraud letter case
बिजनोर

बिजनौर में नशे का चौंकाने वाला खुलासा: दो सगी बहनें निकलीं स्मैक तस्कर, घर से चला रही थीं पूरा नेटवर्क

bijnor two sisters arrested for smack trafficking
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.