बिजनौर में घर तक पहुंचा गुलदार: पालतू डॉगी ने जान पर खेलकर बचाया परिवार, दूसरे मामले में महिला पर हमला

Leopard Attacks Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले के भूतपुरी क्षेत्र के गांव शाहपुर जमाल में सोमवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक गुलदार अचानक एक ग्रामीण के घर के आंगन में घुस आया। उस समय परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे, जबकि उनका पालतू कुत्ता आंगन में बैठा हुआ था। गुलदार ने आते ही कुत्ते पर हमला बोल दिया। इस दौरान कुत्ते ने बहादुरी दिखाते हुए गुलदार का डटकर सामना किया, जिससे परिवार के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का समय मिल गया।