बिजनौर में चौंकाने वाली वारदात: पड़ोसी से झगड़े का बदला लेने के लिए बच्चे को लगाया जानवरों का इंजेक्शन, इलाज के दौरान मौत

रूहान की मां रेशमा के अनुसार 21 जून की शाम उनकी बेटी मस्जिद से पढ़कर घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में अरमान कुरैशी ने उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर रेशमा और उनका 7 वर्षीय बेटा रूहान मौके पर पहुंचा। इस दौरान पप्पू कुरैशी और अल्लू कुरैशी भी मौके पर पहुंच गए और मारपीट की। मारपीट के दौरान अरमान कुरैशी ने उनके बेटे रूहान को पशुओं को दिया जाने वाला इंजेक्शन लगा दिया।