27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

बिजनौर में चौंकाने वाली वारदात: पड़ोसी से झगड़े का बदला लेने के लिए बच्चे को लगाया जानवरों का इंजेक्शन, इलाज के दौरान मौत

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में रोंगटे खड़े करने वाली वारदात सामने आई है। यहां आपसी विवाद (Mutual Dispute) का बदला लेने के लिए एक शख्स ने 7 साल के मासूम को जानवरों वाला इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद मासूम की मौत हो गई।
2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Vinay Shakya

Jun 27, 2026

symbolic image

सांकेतिक AI इमेज

बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक 7 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने बच्चे को पशुओं वाला इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की बारीकी से जांच कर रही है।

बच्चे की मां से हुआ था विवाद

बिजनौर में मंडावर थाना क्षेत्र के मोहल्ला कस्साबान की आयशा कॉलोनी निवासी गुलजार कुरैशी के बेटे रूहान की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। रूहान के पिता गुलजार और मां रेशमा ने बेटे की मौत के बाद अपने पड़ोसी गुलजार कुरैशी पर गंभीर आरोप लगाया है। दंपति ने पुलिस को तहरीर देकर अपने बेटे को पड़ोसी द्वारा जानवरों का इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है।

मारपीट के बाद मासूम को लगाया इंजेक्शन

रूहान की मां रेशमा के अनुसार 21 जून की शाम उनकी बेटी मस्जिद से पढ़कर घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में अरमान कुरैशी ने उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर रेशमा और उनका 7 वर्षीय बेटा रूहान मौके पर पहुंचा। इस दौरान पप्पू कुरैशी और अल्लू कुरैशी भी मौके पर पहुंच गए और मारपीट की। मारपीट के दौरान अरमान कुरैशी ने उनके बेटे रूहान को पशुओं को दिया जाने वाला इंजेक्शन लगा दिया।

परिजनों के मुताबिक, बुधवार को रूहान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए, वहां गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने बच्चे को मेरठ के हायर सेंटर रेफर कर दिया। मेरठ में इलाज के दौरान रूहान की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।

पुलिस ने क्या कहा?

सीओ सिटी, अभय कुमार पांडेय का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बच्चे की मौत इंजेक्शन लगने से हुई या किसी अन्य कारण से। सीओ ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत के आधार पर जांच चल रही है। जांच में तथ्य सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से इंजेक्शन की सच्चाई सामने आएगी। इसी आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

बागपत में उधारी मांगने गए युवक पर पिटबुल छोड़ा, सौ टांके लगे, डंडे से मारती रही महिला कुत्ते ने नहीं छोड़ा

ये भी पढ़ें
Pitbull Dog Attack

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Jun 2026 08:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में चौंकाने वाली वारदात: पड़ोसी से झगड़े का बदला लेने के लिए बच्चे को लगाया जानवरों का इंजेक्शन, इलाज के दौरान मौत

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

BJP विधायक के नाम पर फर्जी लेटर पैड बनाकर डिप्टी CM को भेजी शिकायत, अल्ट्रासाउंड सेंटर को फंसाने का आरोप

BJP MLA fraud letter case
बिजनोर

बिजनौर में नशे का चौंकाने वाला खुलासा: दो सगी बहनें निकलीं स्मैक तस्कर, घर से चला रही थीं पूरा नेटवर्क

bijnor two sisters arrested for smack trafficking
बिजनोर

सत्ता परिवर्तन रैली से पहले चंद्रशेखर आजाद हाउस अरेस्ट, घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात

चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान
बिजनोर

बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी का दौरा कल : विकास योजनाओं की देंगे सौगात, विस्थापित परिवारों को बांटेंगे भूमिधर प्रमाण पत्र

cm yogi adityanath bijnor visit development projects june 1
बिजनोर

बिजनौर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, ध्वस्त की गई 5 बीघा में फैली प्लाटिंग, मचा हड़कंप

bijnor illegal colony bulldozer action dhampur mohra village
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.