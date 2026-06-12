BJP विधायक के नाम पर फर्जी लेटर पैड बनाकर डिप्टी CM को भेजी शिकायत, अल्ट्रासाउंड सेंटर को फंसाने का आरोप

बिजनौर : जिले की बढ़ापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक कुंवर सुशांत सिंह के नाम और फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को शिकायत भेजने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक अल्ट्रासाउंड सेंटर को बदनाम करने और उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई कराने की नीयत से विधायक के नाम का जाली लेटर पैड तैयार कर झूठी शिकायत भेजी गई। मामले का खुलासा होने के बाद विधायक खेमे में हड़कंप मच गया है।