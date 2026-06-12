स्मृति ईरानी का यूपी वोटर लिस्ट से नाम गायब, अमेठी डीएम ने दिए जांच के आदेश

जिलाधिकारी संजय चौहान ने बताया कि पंचायत मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है। प्रशासन यह जांच कर रहा है कि स्मृति ईरानी की ओर से संबंधित आवेदन पत्र जमा किया गया था या नहीं। यदि आवेदन मिला होगा तो नियमानुसार उनका नाम पंचायत मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में अभिलेखों की जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा।