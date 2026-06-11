11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्रकूट

आप मेरे गुरु भाई हो…अविमुक्तेश्वरानंद पर मुकदमा करवाओ, आशुतोष महाराज और रामचंद्र दास की चैट वायरल

Chitrakoot saint controversy : चित्रकूट में धार्मिक जगत का विवाद गहराया। आशुतोष महाराज और रामचंद्र दास की कथित व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर मुकदमा करवाने की साजिश के आरोप लगे हैं। पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

चित्रकूट

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jun 11, 2026

Ashutosh Maharaj and Ram das chat viral

Ashutosh Maharaj and Ram das chat viral : आशुतोष महाराज और आचार्य रामदास की चैट वायरल, PC- Chatgpt

चित्रकूट(Chitrakoot saint controversy) : धार्मिक जगत से जुड़े दो प्रमुख पक्षों के बीच चल रहा विवाद अब सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित व्हाट्सएप चैट के बाद और गहरा गया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक कथित चैट सार्वजनिक करते हुए तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं रामचंद्र दास ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए चैट को पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत बताया है।

सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट में कथित तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की बात लिखी दिखाई दे रही है। चैट में यह भी उल्लेख है कि शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर देने और प्रभावशाली लोगों से फोन करवाने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि इस चैट की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

निष्पक्ष जांच कराने की मांग

आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि वायरल चैट से यह संकेत मिलता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले में कार्रवाई किसी सुनियोजित रणनीति के तहत कराई गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी जान को खतरा है और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

दूसरी ओर, आरोपों के जवाब में आचार्य रामचंद्र दास ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि वायरल चैट पूरी तरह फर्जी है और इसकी किसी भी एजेंसी से जांच कराई जा सकती है। उन्होंने यहां तक कहा कि जांच के लिए उनका मोबाइल फोन तत्काल जब्त कर लिया जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

रामचंद्र दास ने भी किया पलटवार

रामचंद्र दास ने बिना नाम लिए आशुतोष ब्रह्मचारी पर भी पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ अभियान चला रहा व्यक्ति कई गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी रह चुका है और कुछ समय से निजी कारणों से उनसे नाराज है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

गौरतलब है कि यह विवाद पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। इससे पहले आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य की सुरक्षा को उनके ही उत्तराधिकारी से खतरा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रामभद्राचार्य ने भी एक वीडियो संदेश जारी कर इसे सुनियोजित साजिश बताया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और धार्मिक वातावरण को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं।

फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और चैट को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हैं। हालांकि अभी तक किसी जांच एजेंसी या प्रशासन की ओर से वायरल सामग्री की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में मामले की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

बलरामपुर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कैसे मिलेगा गाय खरीदने पर 80 हजार का अनुदान, क्या है योजना?

ये भी पढ़ें
साहीवाल प्रजाति की गाय फोटो सोर्स पशुपालन विभाग X अकाउंट

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Jun 2026 09:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Chitrakoot / आप मेरे गुरु भाई हो…अविमुक्तेश्वरानंद पर मुकदमा करवाओ, आशुतोष महाराज और रामचंद्र दास की चैट वायरल

बड़ी खबरें

View All

चित्रकूट

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Chitrakoot News: नशे में धुत होकर घर लौटा बेटा; परिवार से झगड़ा किया, पिता से पुलिस बुलाई तो लगा ली फांसी

symbolic image
चित्रकूट

यूपी में मौसम का यू-टर्न: कहीं झमाझम बारिश तो कहीं चली ठंडी हवाएं, भीषण गर्मी से मिली राहत

चित्रकूट

Chitrakoot News: निमंत्रण में जा रहे पिता-पुत्र को तेज रफ्तार कार ने कुचला, मौके पर मौत

चित्रकूट

नदी में नहाते समय नाबालिग बुआ-भतीजी का वीडियो बनाया, आहत होकर दोनों ने खाया जहर

चित्रकूट

Chitrakoot News: साथ चलो’ कहा तो पत्नी ने किया इनकार, गुस्साए पति ने महिला थाने में कर दिया कांड

चित्रकूट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.