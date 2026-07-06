‘बेटी की शादी कैसे होगी, सब बर्बाद हो गया’, चित्रकूट में 5 घरों में आग लगने के बाद फूट-फूटकर रोया पिता

पीड़ित मुन्नीलाल ने बताया कि उनकी बेटी गुड़िया की शादी मंगलवार को होनी थी और शादी के लिए वर्षों से मेहनत करके इकट्ठा की गई धनराशि, ज्वेलरी और अन्य जरूरी सामान मकान में ही रखे हुए थे। आग लगने के बाद सारा सामान इस मकान में जलकर भस्म हो गया। पीड़ित ने बताया कि गनीमत या रही कि आग की घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। वहीं, आग लगने के बाद ग्रामीणों ने उसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब इन परिवारों के पास पहने हुए कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है।