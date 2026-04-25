नदी में नहाते समय नाबालिग बुआ-भतीजी का वीडियो बनाया, आहत होकर दोनों ने खाया जहर

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 24 अप्रैल 2026 को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 और 17 वर्षीय दो किशोरियों (बुआ-भतीजी संबंध) ने यमुना नदी में नहाते समय बिना सहमति के वीडियो और फोटो बनाए जाने के बाद मानसिक आघात सहन नहीं कर पाईं। परिवार की डांट-फटकार के बाद दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है, एक किशोरी की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है।