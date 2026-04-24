Chitrakoot News: साथ चलो’ कहा तो पत्नी ने किया इनकार, गुस्साए पति ने महिला थाने में कर दिया कांड

जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ का रहने वाला 27 वर्षीय युवक अपनी पत्नी के साथ 12 अप्रैल को उसके मायके चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र स्थित मलिक टंकी आया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद 13 अप्रैल को युवक ने पत्नी से साथ चलने को कहा, लेकिन युवती ने मायके में ही रुकने की बात कहकर जाने से मना कर दिया। इसके बाद युवक अकेले ही अपने गांव लौट गया। बताया जा रहा है कि इसके बाद भी युवक लगातार फोन पर पत्नी को ससुराल आने के लिए कहता रहा। शुक्रवार सुबह वह खुद पत्नी को लेने मानिकपुर पहुंचा। लेकिन यहां भी पत्नी ने साथ जाने से साफ इनकार कर दिया।