यूपी में मौसम का यू-टर्न: कहीं झमाझम बारिश तो कहीं चली ठंडी हवाएं, भीषण गर्मी से मिली राहत

कानपुर में भी बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी। यहां 2.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होती रही। बीते दिनों शहर का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन बारिश और हवाओं के बाद मौसम सुहावना महसूस हुआ। सड़कों पर निकले लोगों के चेहरों पर राहत साफ दिखाई दी। पार्कों और चौराहों पर लोग गर्मी से राहत मिलने की चर्चा करते नजर आए। कई इलाकों में बच्चों ने बारिश का आनंद भी लिया।