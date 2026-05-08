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यूपी में मौसम का यू-टर्न: कहीं झमाझम बारिश तो कहीं चली ठंडी हवाएं, भीषण गर्मी से मिली राहत

UP Weather Update:उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कानपुर समेत कई शहरों में लोगों को राहत मिली, हालांकि जलभराव और बिजली कटौती जैसी समस्याएं भी सामने आईं।

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चित्रकूट

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Avanish Kumar

May 08, 2026

उत्तर प्रदेश में तपती गर्मी के बीच मौसम ने अचानक ऐसा पलटा मारा कि लोगों ने राहत की सांस ली। बुधवार देर रात से गुरुवार सुबह तक प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कई दिनों से आग उगल रही धूप और लू से परेशान लोग जब सुबह उठे तो मौसम बदला-बदला नजर आया। आसमान में बादल छाए रहे और कई जगहों पर झमाझम बारिश ने तापमान नीचे ला दिया।

सहारनपुर से सोनभद्र तक बारिश का असर

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 21.0 मिमी बारिश सहारनपुर में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा फिरोजाबाद में 20.3 मिमी और बागपत में 20.0 मिमी बारिश हुई। सोनभद्र में 17.4 मिमी, एटा में 13.0 मिमी और हमीरपुर में 12.7 मिमी बारिश दर्ज की गई। चित्रकूट में 10.0 मिमी, मुजफ्फरनगर में 9.3 मिमी, मेरठ में 9.1 मिमी और प्रयागराज में 8.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। कई जिलों में तेज हवाओं और गरज-चमक ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया।

कानपुर में बूंदाबांदी से बदला माहौल

कानपुर में भी बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी। यहां 2.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होती रही। बीते दिनों शहर का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन बारिश और हवाओं के बाद मौसम सुहावना महसूस हुआ। सड़कों पर निकले लोगों के चेहरों पर राहत साफ दिखाई दी। पार्कों और चौराहों पर लोग गर्मी से राहत मिलने की चर्चा करते नजर आए। कई इलाकों में बच्चों ने बारिश का आनंद भी लिया।

पश्चिमी विक्षोभ बना मौसम बदलने की वजह

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और नमी भरी हवाओं के कारण प्रदेश में मौसम का यह बदलाव देखने को मिला है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से तापमान में और गिरावट आ सकती है। हालांकि कुछ इलाकों में उमस बढ़ने की भी संभावना है।

राहत के साथ बढ़ीं मुश्किलें भी

बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दिलाई, लेकिन कई शहरों में जलभराव और बिजली कटौती की समस्या भी सामने आई। तेज हवाओं की वजह से कई जगह पेड़ों की डालियां टूटकर सड़कों पर गिर गईं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। बिजली कड़कने के समय सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह भी जारी की गई है।

किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

बारिश से किसानों को भी राहत मिली है। खेतों में नमी बढ़ने से फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर गर्मी और सूखे से परेशान किसानों ने इस बारिश को राहत भरी बताया है।लगातार बढ़ती गर्मी के बीच मौसम के इस अचानक बदले मिजाज ने प्रदेशभर में लोगों को कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन राहत जरूर दी है।

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Published on:

08 May 2026 12:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Chitrakoot / यूपी में मौसम का यू-टर्न: कहीं झमाझम बारिश तो कहीं चली ठंडी हवाएं, भीषण गर्मी से मिली राहत

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