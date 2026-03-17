Chitrakoot News: “सावधान! एक APK डाउनलोड और बैंक खाता साफ, 26 लोगों से 15 लाख उड़े, फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा”

साइबर अपराधियों ने इन 26 लोगों को APK फाइल डाउनलोड कराने, फर्जी निवेश योजनाओं और नकली खरीददारी वेबसाइट्स के जरिए अपने जाल में फंसाया। जैसे ही पीड़ितों ने इन फाइलों को इंस्टॉल किया या लिंक पर क्लिक किया, उनके मोबाइल का डेटा—ओटीपी, बैंक डिटेल्स, फोटो और कॉन्टैक्ट—हैक कर लिया गया और खाते से पैसे निकाल लिए गए।