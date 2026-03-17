Kanpur News: बेटे की याद में टूट गई मां, उठाया खौफनाक कदम

सोमवार शाम दीनदयाल सिंह घर पर खाना खाने पहुंचे। उन्होंने पत्नी को कई बार आवाज लगाई, लेकिन कमरे से कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर जब वह कमरे में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला देवी का शव पंखे से साड़ी के फंदे के सहारे लटक रहा था। यह दृश्य देखकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई और पूरे घर में कोहराम छा गया।घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची कल्याणपुर थाना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच कराई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।