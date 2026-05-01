Kanpur News: मुगलरोड पार कर रहे युवक को अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौके पर मौत

रेउना थाना प्रभारी अनुज राजपूत ने बताया कि घटनास्थल दोनों जनपदों की सीमा पर स्थित है। प्रथम दृष्टया पता चला है कि मृतक राकेश किसी काम से बॉर्डर पर आया था। सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और टोल प्लाजा से भी वाहनों की जानकारी जुटाई जा रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि परिजनों की ओर से अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।पुलिस ने शुक्रवार सुबह पंचनामा भरकर शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया।